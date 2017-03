Angers. Hopital : des apprentis médecins témoignent

0

Dans le cadre de notre série sur les Angevins et la présidentielle, cinq étudiants en médecine livrent leur regard sur le système de santé qu'ils vivent de l'intérieur.

Ils représentent l'avenir de la médecine. Karine, Paul, Malo, Fabrice et Jonathan (1) ont entre 23 et 26 ans et sont encore étudiants. Les regards tournés vers l'avenir. Vers leur propre avenir qui se construit au cours d'un long, très long parcours d'apprentissage. Le nôtre aussi : notre avenir collectif qu'ils scrutent à travers cette campagne présidentielle qui peine à débuter pleinement et sereinement. « Ça part un peu dans tous les sens et on parle surtout des choses de surface », déplore Paul, 23 ans, en cinquième année de médecine et actuellement externe.

« la vision libérale de la santé est difficile à appliquer au quotidien », ajoute l'interne en médecine générale, Malo, 26 ans.

"Une véritable pression"

Ils ont sous les yeux les conséquences des économies réalisées sur l'hôpital public. Leurs critiques pointent d'abord sur la tarification à l'acte, sur laquelle repose le financement du CHU. « Ce n'est pas rationnel, ça pousse à accomplir beaucoup de gestes pour rentabiliser », déplore Fabrice, 25 ans en huitième année. « Ça influence dans la prise en charge et cela pousse à faire sortir les patients au plus tôt. », explique Malo.

Malgré tout, leur attachement au service public reste fort : « L’hôpital public est peut-être moins efficace dans la prise en charge des patients que le privé mais c’est là que la médecine progresse et pas ailleurs », insiste Jonathan. « Les urgences publiques, c’est le seul endroit où n’importe qui peut se faire soigner gratuitement, c’est inestimable », poursuit Karine.

(1) Prénoms d'emprunt.

Notre reportage à l'hôpital à lire dans Le Courrier de l'Ouest de lundi 13 mars.

La suite de notre reportage sur cinq étudiants en médecine qui livrent leur regard sur le système de santé français en cliquant ici