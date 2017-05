Angers Heureux abonnés, propriétaires d'un jour

0

À l'hippodrome d'Angers, huit fidèles du Courrier de l'Ouest ont vécu les courses de l'intérieur et vibré pour les chevaux.

Dès leur arrivée, les abonnés de notre titre ont été pris en main par Stanislas Foucault, spécialiste du monde des courses et commentateur pour la fédération Anjou Maine Centre Ouest. Par tirage au sort, chacun s'est vu attribuer un cheval, puis le guide a conduit les propriétaires d'un jour dans tous les lieux de l'hippodrome habituellement réservés aux professionnels : dans les écuries où sont installés les chevaux attendant la course, chacun a fait connaissance avec « son » cheval, avant de découvrir la face cachée d'un lieu où officient nombre de professionnels et de bénévoles l'espace d'une journée où comme dimanche 14 mai l'hippodrome a accueilli entre 1 500 et 2 000 spectateurs : la « tour de contrôle », espace des techniciens, commentateur, juges et photographes d'arrivée, le bureau des commissaires, la pesée…

