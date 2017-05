Handball #LaDalleAngevine mobilise les supporters pour le match d'Angers-Noyant

A l'initiative de l'association #LaDalleAngevine et en collaboration avec le club d'Angers-Noyant, le sport angevin sera de nouveau réuni le samedi 13 mai prochain à 20h30 salle Jean Bouin.

Ce sera lors du match de Playoffs de Nationale 1 de handball entre Angers-Noyant et Amiens. A cette occasion, l'ensemble des groupes de supporters des clubs sportifs de la ville sont invités au match (AllezSCO, les Ufans, le Magic Scop, le KDLB, les supporters de l’EAB, les Raptors et la Brigade Ouest) pour soutenir les handballeurs angevins. Salle pleine et grosse ambiance assurée. Et on l'espère un succès collectif pour Angers- Noyant dans sa quête de montée en Pro D2 la saison prochaine.

Car pour retrouver le niveau professionnel quitté il y a un an, il faudra un finish quasi parfait pour le club angevin lors de ses 4 derniers matchs. Une série qui débutera le 13 mai. C’est pourquoi l’association #LaDalleAngevine a souhaité apporter aux handballeurs une énergie supplémentaire pour cette fin de saison.

Ce sera le deuxième rassemblement de kops organisé par l’association #LaDalleAngevine, après celui du 7 janvier dernier à l’Arena Loire de Trélazé lors du match de LFB entre l'UFAB49 et Nantes-Rezé. Près de 200 supporters membres des kops angevins avaient ce soir-là poussé nos basketteuses vers la victoire.