Angers Grève : les piscines fermées ce soir

0

En raison d’un mouvement de grève nationale des fonctionnaires pour la "défense des services publics", les piscines Jean Bouin, Roseraie et Belle-Beille seront fermées ce mardi soir, annonce la Ville d'Angers dans un communiqué.



Les piscines de la Roseraie et Belle-Beille sont habituellement ouvertes de 18h30 à 20 heures, et la piscine Jean-Bouin de 19 heures à 21heures.



Pour rappel, AquaVita est fermée pour maintenance jusqu’au 9 mars.



La piscine Monplaisir, quant à elle, n’est jamais ouverte le mardi soir.