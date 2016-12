Angers Gravement blessé par un missile, le médecin raconte son quotidien à Alep

Médecin à Alep, Osman Hajwi, 48 ans, a été grièvement blessé par un missile russe en janvier dernier. Soigné en France et désormais en convalescence près d'Angers, il retournera en Syrie dans une quinzaine de jours pour aider les siens.

Extrait :

Comment vit-on, au quotidien, dans une ville sous les bombes ?

Osman Hajwi : « Le pilonnage est incessant avec des armes très sophistiquées comme des missiles longue portée, des bombes à fragmentation, des bombes à phosphore... Même dans les films, je n'ai jamais vu une telle ampleur de destruction et une telle efficacité des missiles. Tout est compliqué. Il faut parfois deux heures pour faire 500 mètres. Il faut rester caché et attendre que les avions ne soient plus au-dessus de nos têtes pour pouvoir se déplacer sans craindre d'être tué. Certaines personnes qui doivent être soignées meurent parfois faute de pouvoir être transportées dans des hôpitaux de fortune ».