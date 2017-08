Angers Go fast : condamnés à 5 et 6 ans, ils demandent la clémence de la cour

0

Zouhir, 31 ans et Namory, 25 ans, ont été condamnés le 24 mai 2017 par le tribunal correctionnel d'Angers pour un trafic d'héroïne entre les Pays-Bas et le Maine-et-Loire.

Le premier, chargé d'acheminer la drogue depuis la Hollande grâce à des « go fast », a écopé de six années ferme.

Le second, dont le rôle se limitait à la revente du produit dans la région de Saumur (l'enquête établit des quantités comprises entre 1,5 et 2 kg d'héroïne) en a pris pour cinq ans.

L'un comme l'autre, soutenus par leurs avocats Me Franck Boezec et Me Pierre Msika, ont « jugé » ces peines particulièrement lourdes et ont décidé de faire appel.

L'affaire a donc été réexaminée mardi après-midi par les magistrats de la cour d'appel d'Angers.

Le président a d'abord évoqué un renseignement anonyme parvenu aux oreilles des policiers de la sûreté départementale et faisant état d'un trafic entre Angers et Saumur.

Estimé fiable, ce tuyau a amené les enquêteurs à mettre en place des écoutes téléphoniques sur les appareils de Zouhir d'abord puis de Namory.

