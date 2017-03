Angers. Furieux d’être arrêté, il baisse son pantalon au commissariat

0

Le 30 septembre au soir, des étudiants faisaient une fête dans un appartement du quartier Laréveillère au grand dam des voisins car ils faisaient beaucoup de tapage.

Un de ces voisins, un père de famille, vint leur demander de faire moins de bruit. Une première « explication » se passa à peu près correctement, mais s’envenima brusquement quand, une heure plus tard, un jeune couple passa sous le balcon du rouspéteur, qui n’était toujours pas couché même si la musique avait été baissée.

On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. Lundi au tribunal, il se plaignait d’avoir fait l’objet de provocations de la part d’un jeune homme. Une jeune fille assurait qu’il n’en était rien et que le râleur était brusquement descendu de son appartement et les avait poursuivis en courant.

Du coup, les policiers étaient intervenus, mais ça n’avait pas calmé le furieux, bien au contraire, qui lundi criait à l’injustice : « Le bordel, c’est tous les soirs ! À chaque fois, quand j’appelle la police, deux heures après, y’a toujours personne ! Et là, ils arrivent à quinze pour me sauter dessus ! ».

L’interpellation, très mouvementée, avait pris des proportions invraisemblables : outrages, rébellions, menaces, insultes racistes…

L’arrivée menottée au commissariat ne l’avait en rien calmé. Le furieux avait apostrophé les agents en les accusant de ne pas avoir les attributs physiques nécessaires à voter pour un certain parti extrémiste.

Et d’un geste, il avait baissé son pantalon de jogging pour montrer que lui, les avait…

