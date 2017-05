Angers. Frimousse attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

0

Frimousse attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d’Angers. Voici ce qu’en disent ceux qui le connaissent :

"Bon gros pépère dynamique et vigoureux, Frimousse est très joueur. Il adore les parties de ballon endiablées où il a souvent le dessus ! Et quel gardien de but !"

"Gentil avec tout le monde, ce chien apprécie aussi les caresses, les promenades et les friandises car il est très gourmand."

Caractéristiques :

Race : croisé labrador-griffon de taille moyenne

Né en 2010

Sexe : mâle

Frais d’adoption : 115.00 €

Éléments à fournir pour l'adoption :

- carte d'identité

- justificatif de domicile

-nom et adresse d'un vétérinaire

Contact : SPAA Angers index - spaaangers-adoption