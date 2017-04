Angers Formation : L'ESPL ouvre un cursus dédié aux métiers du digital

0

Créée il y a 30 ans par le couple Léturgie, l’École supérieure des Pays de la Loire (ESPL) va encore s’agrandir et proposer un nouveau cursus dédié aux métiers du digital à la rentrée prochaine, My Digital School.

My Digital School, qui ouvrira en septembre avec une trentaine d’étudiants, délivrera des diplômes spécifiques web de niveau bac + 3 (bachelor) puis de niveau bac + 5 (MBA) dans un second temps.

l’ESPL devrait franchir le cap des 1 000 élèves à la rentrée prochaine. 1 000 étudiants répartis sur quatre écoles - ESPL, MB Way, IPAC Bachelor Factory, My Digital School - délivrant onze BTS, quinze bachelors et onze MBA.

L’école privée va accompagner sa croissance avec la construction d’un nouveau bâtiment de 900 m2. Il comprendra quatorze salles, des bureaux mais surtout un espace de restauration qui pourrait ouvrir en janvier 2018.

Retrouvez notre focus sur L'ESPL dans Le Courrier de l'Ouest de vendredi 14 avril