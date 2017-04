Angers. Football : Uniesco, le club des supportrices du SCO a un an

0

Uniesco fête un an d'existence. Le pendant féminin des Cent Cravates, des chefs d'entreprises supporters d'Angers-SCO, cherche désormais à s'étoffer.

Uniesco a été officiellement créé le 8 mars 2016, à l'occasion de la Journée des droits des femmes par Corine Busson-Benhammou et Sandra Taudon.

A travers Uniesco, ces femmes dirigeantes, co-dirigeantes, chefs d'entreprises, cadres ou retraitées se sont engagées à démultiplier les retombées locales et à renforcer l'adhésion des Angevins au SCO. La promotion du territoire à travers le club angevin est devenue une évidence. En cours de saison, le bureau a changé.

Elles sont vingt désormais, emmenée par Marie-Thé Tondut, la soixantaine souriante et plutôt discrète. L'ancienne élue en charge des Ressources humaines de 2001 à 2014 soutient le SCO depuis longtemps.

« Mon mari a été médecin du SCO (...) puis vice-président et président à la montée du SCO en Ligue 1 ». (De 87 à 93). Et son second fils, Anthony, est devenu le médecin référent des joueurs, toujours en exercice.

Uniesco, club 100 % féminin, reste à part dans le paysage national. « À notre connaissance, il n'existe pas d'équivalent en France », souligne Marie-Thé.

