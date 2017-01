Angers. Floups attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

Floups attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d'Angers. Voici ce qu'en disent ceux qui le connaissent :

"Croisé griffon labrador à la belle robe sable, Floups apprécie la gent canine et la gent humaine; tout en préservant une certaine indépendance, il n'en "discute" pas moins volontiers avec ses congénères et sait attirer l'attention avec pondération pour obtenir caresses et friandises"