Angers Fini le Bistrot Louboutin, place au Seven et à son chef Damien Saudeau

L'ex-Bistrot Louboutin s'apprête à reprendre vie avec la cuisine de saison du chef Damien Saudeau.

Fini le Bistrot Louboutin, place au Seven ! Après une longue période de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce a entériné le 12 avril la cession de l'affaire au chef Damien Saudeau, 39 ans, qui cherchait à s'installer à Angers. « Tout est allé très vite, je n'avais pas vraiment réfléchi au nom du restaurant, mais il est venu comme une évidence », se souvient-il : « Le 7 est mon chiffre fétiche, le restaurant est situé au 7 place Molière, je suis né un 7 avril, et je me suis entouré d'une nouvelle équipe de 7 personnes ». Un véritable porte-bonheur.

Cette nouvelle aventure constitue un retour aux sources pour ce natif d'Angers, qui a fait son apprentissage à La Pointe à Bouchemaine et au Lucullus, avant de travailler pendant quinze ans aux côtés de chefs étoilés dont Joël Robuchon, sur la Côte d'Azur, à Paris, en Suisse, à Londres ou encore à La Rochelle.

Le Seven, 7 place Molière. Ouverture mardi 9 mai.

