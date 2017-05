Angers. Farah attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

0

Farah attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d’Angers. Voici ce qu’en disent ceux qui la connaissent :

"Joliment tigrée, Farah est la plus ancienne des femelles arrivées au refuge. Cette chatte très discrète, calme et un tantinet timide est de petit gabarit. Elle ne devrait donc pas prendre beaucoup de place chez la famille qui l'accueillera et qu'elle attend avec impatience."

Caractéristiques :

Race : chat européen tigré et blanc

Née en 2010

Sexe : femelle stérilisée

Frais d’adoption : 90 euros

Éléments à fournir pour l'adoption :

- Carte d'identité

- Justificatif de domicile

- Nom et adresse d'un vétérinaire

Contact : SPAA Angers index - spaaangers-adoption