Angers. Falko attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

Falko attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d’Angers. Voici ce qu’en disent ceux qui le connaissent :

"On pourrait penser qu'avec sa grande taille et son allure imposante, Falko est un dur à cuire. Mais non, c'est un dur au cœur tendre, même un peu timide. Comme quoi...

Ce croisé mastiff-griffon au nez charbonné et au doux regard est un chien gentil et affectueux qui apprécie les câlins et les caresses. Il aime qu'on s'occupe de lui et se laisse brosser avec plaisir.

Il n'est pas très joueur et préfère les promenades pour fureter à la recherche d'odeurs intéressantes.

Comme tous les chiens, « Fafa » (pour les intimes) a besoin d'espace et d'exercice. Ce chien amical est prêt à rencontrer une famille sympa qui saura lui donner ce dont il a besoin pour s'épanouir."