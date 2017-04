Angers Faire du sport malgré son handicap

0

Ce week-end se déroule le championnat de France de Tennis Sourd aux Ponts-de-Cé. L'entrée est gratuite.

Handisport Angers propose plusieurs activités sportives.

Tennis fauteuil

Plusieurs temps forts sont proposés au cours de l’année et en direction des centres de l’agglo et des écoles. Des fauteuils roulants sont mis à la disposition des joueurs. Les quads permettent aux handicapés des membres supérieurs ou amputés de jouer.

Valérie Blanchet au 06 81 20 13 77

Basket

C’est un des plus vieux handisport. Né sous une forme rééducative après la Seconde Guerre mondiale dans l’hôpital de Stoke-Mandeville (Angleterre), le basket-ball se pratique en fauteuil roulant. C’est l’une des disciplines les plus connues par son aspect spectaculaire.

Dorothée Meriau au 06 78 96 99 39

Equitation

La pratique de l’équitation met en avant le contact et la relation privilégiée que peut avoir toute personne avec le cheval.

Handisport Angers 02 53 57 41 94

Musculation

La musculation est une discipline de rééducation depuis l’après-guerre et une discipline sportive depuis 1960 en France, elle s’est imposée comme un sport de base pour les personnes handicapées physiques. L’haltérophilie et la musculation se pratiquent grâce à un matériel adapté.

Alexis Delatour au 06 63 45 50 15

Handbike

Réservé à tout public, voyant, ayant de bons membres supérieurs.

Patrick Chapellière au 06 27 28 65 11

Natation

La natation occupe une place privilégiée car elle est accessible au plus grand nombre, même aux plus lourdement handicapés. L’évolution en apesanteur permet d’utiliser les capacités physiques restantes et de retrouver une liberté de mouvement sans entraves : ni prothèses, ni cannes, ni fauteuils roulants.

Josette Barré, 06 78 73 73 95

Tir à l’arc

Cette discipline fut l’une des plus anciennes utilisée pour ses vertus thérapeutiques en centre de rééducation. Aujourd’hui, elle est également pratiquée en compétition par le plus grand nombre dans les clubs handisport.

Marie-Thérèse Bodier 06 47 47 83 87

Torball

Le torball est un sport collectif destiné aux déficients visuels. Chaque équipe est composée de trois joueurs alternativement attaquants, puis défenseurs, munies de lunettes opaques. Le Torball se pratique avec un ballon sonore.

Erwan Edet au 06 72 09 22 62

Et aussi aussi athlétisme, football et handball fauteuil, escrime, judo, ju-jitsu, tennis de table et voile.

S'adresser : Handisport Angers, 108, rue du Pré-Pigeon à Angers, au 02 53 57 41 94 ou 06 28 75 14 10 ; handisport.angers@club-internet.fr

A lire ce samedi dans le Courrier de l'Ouest