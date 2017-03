Angers Confronté au manque de main d'oeuvre, le numérique forme des chômeurs

0

"Quand je cherche une assistante de direction, une centaine de CV m’arrivent en trois semaines. Mais pour un poste de développeur expérimenté, je peux mettre plus de trois mois à trouver le bon candidat..." A la tête de la société de e-commerce Octave, Michel Perrinet peine à trouver des talents pour accompagner le développement de son entreprise. Vingt postes de développeurs et de chefs de projets seront à pourvoir d'ici la fin de l'année.

Pour faire face à la pénurie de main d'oeuvre, Octave et d'autres entreprises du secteur ont noué depuis quatre ans un partenariat avec l'école du numérique IMIE et Pôle Emploi, afin de former des chômeurs à ces métiers en seulement trois mois. "On part du besoin des entreprises, avec qui on établit un cahier des charges. Les candidats passent une batterie de tests, et c'est parti", explique Vincent Plançon, directeur de l'établissement de formation. La quasi-totalité des personnes formées obtiennent un CDI immédiatement.

