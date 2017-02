Angers Eyck attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

0

Eyck attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d'Angers. Voici ce qu'en disent ceux qui le connaissent :

"Croisé griffon beige clair, Eyck suscite la curiosité et l'amusement avec sa bonne bouille moustachue et sa crête de dragon sur toute la ligne du dos. Et quel tempérament généreux ! Il partage allègrement tous ses plaisirs, les jeux comme les moments de tendresse".

Caractéristiques

Race: Croisé griffon (grande taille)

Né en 2009

Sexe: Mâle

Frais adoption: 50 €

Éléments à fournir pour l'adoption :

- carte d'identité

- justificatif de domicile

-nom et adresse d'un vétérinaire

Contact : SPAA Angers index - spaaangers-adoption