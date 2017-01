Angers Et vous, quelle idée auriez-vous pour faire disparaître les friches ?

0

Avec l’appel à projets « Imagine Angers », la Ville veut voir disparaître sept friches industrielles et fait appel aux architectes professionnels. Objectif : susciter des synergies et invite les professionnels à inventer et à penser les différents projets de A à Z

C'est pour nous l’occasion de demander l’avis des Angevins.

Nous sommes allés à la rencontre des habitants, à proxi- mité de ses sites emblématiques. Ils ont leur petite idée…

Si vous aussi, vous voulez vous exprimer, faites-le en commentaires…

La carte des sites concernés, cliquez sur les points pour en savoir plus :