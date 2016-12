Angers et agglo Des idées de sorties pour ce samedi, dernier jour de l’année

0

Angers

- Musique. Réveillon cinéphonique, par l’orchestre Scènefonia, avec le concours de la Compagnie Patrick Cosnet, au Grand Théâtre, à 19 h 30. De 18 € à 35 €.

- Musique. Réveillon de l’amitié angevin, avec l’orchestre Vivanis & le magicien Dalpaz, à Amphitéa, à 19 heures.

- Théâtre. « Salade mexicaine », par la Compagnie des Arthurs, au théâtre Chanzy, à 17 heures, à 19 h 45 et à 22 h 30. 15 € et 20 €. Résa : 02 41 87 24 24.

- Cirque. Cirque franco-italien Beautour : fauves, éléphants, acrobates, clowns, sur l’esplanade Dumesnil, à côté du Quai, à 15 heures. 12 € et 18 €, gratuit pour les moins de 2 ans. Billetterie sur place ou à l’Office de tourisme, 7, place Kennedy.

- Musique. « Je te veux », par les Compagnies Bousse et Zabelle, au théâtre de La Comédie, 1, rue Cordelle, à 18 heures, à 20 heures et à 22 heures. 22 €. Résa : points de vente habituels.

Bouchemaine

-Théâtre. « Le Démon de midi », par 109 Cie, aux Boîtes à culture, à 18 h 30 et à 20 h 30. 23 €.

Juigné-sur-Loire

-Théâtre. « Fugueuses », par la Compagnie L’Intemporelle, à l’Espace Aimé-Moron, à 18 heures et à 21 heures. De 16,80 € à 21,90 €.

La Possonnière

- Théâtre. « Les Diablogues », par la troupe Sépafo, au théâtre du Ponton, à 18 heures et à 20 h 30. 15 €.

Les Ponts-de-Cé

- Théâtre. « Une semaine… pas plus ! », par la Compagnie Sophie, au théâtre des Dames, à 18 heures et à 21 heures. 13 € et 8 €. Résa : 06 35 28 61 61.