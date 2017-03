Angers Eric Groud remplace Jacques-Antoine Cesbron à la tête de Végépolys

0

Le pôle Vegepolys, en conseil d’administration lundi dernier, a nommé Eric Groud président du pôle Végépolys et, ce jusqu’à la prochaine assemblée générale du 18 mai. Jacques-Antoine Cesbron, qui en était l’emblématique président jusqu’à aujourd’hui, a souhaité quitter ses fonctions.

Eric Groud, président de la CCI de Maine-et-Loire de 2011 à 2016, est aujourd’hui vice-président délégué et trésorier de la CCI des Pays de la Loire. Il siège à ce titre au conseil d’administration du pôle. Jacques-Antoine Cesbron en aura assuré la présidence six années.