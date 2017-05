Angers En cas d'attentat, les gendarmes arriveront par les airs

0

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) d’Angers aura l’été prochain la qualification de PSIG Sabre. Cette unité, qui pourra intervenir en moins de vingt minutes en tout point du Maine-et-Loire, sera dotée de nouveaux moyens, en armement et en protections, pour la lutte anti-terroriste.

Les 24 hommes qui composent le PSIG d'Angers suivent aussi un entraînement plus pointu, digne de ceux du GIGN. Mardi, deux hélicoptères ont été mobilisés par le lieutenant-colonel Henri Dulong de Rosnay, commandant de la compagnie d'Angers et lui-même pilote instructeur, pour un exercice de grande ampleur mené à Angers et à Saint-Jean-de-Linières.

Un attentat a été simulé et deux pseudo-terroristes ont été pris en chasse. Les hommes du PSIG ont été hélitreuillés ou déposés par hélicoptère sur le site où les deux fuyards s'étaient retranchés.

L'exercice a permis de former les militaires qui n'avaient pas encore l'habitude d'utiliser un moyen aérien. Mais aussi de tester une partie du matériel, notamment la tablette qui permet de visualiser en direct, au sol, les images filmées depuis l'hélicoptère.

En cas d'attentat, le PSIG Sabre est une unité chargée d'assurer l'intervention d'urgence en attendant l'arrivée du GIGN.

