Angers. Emmaüs vend aussi en ligne

La communauté angevine a intégré, en décembre, un réseau national de vente par internet. Et ça marche.





Un cheval à bascule, de belles bagues de famille, deux fauteuils Louis XV récemment retapés, des vélos de route en très bon état, un très rare plat Cointreau du début XXe siècle, un pouf un peu criard, une table entièrement recouverte de formica, des pendules lourdement marbrées, une mallette de jeux de société en bois, un très ancien gramophone Pathé, beaucoup de livres anciens. Et la liste court encore.

Sur le site internet d’Emmaüs Angers, affilié à label-emmaus, on trouvait en ce début de semaine pas moins de 177 objets, meubles et trésors sélectionnés avec un souci évident de mettre en avant leur valeur vintage.

C’est moins que sur leboncoin mais, en un petit mois d’existence, c’est déjà une performance. « On a vendu environ 50 objets », pointe avec satisfaction Céline Rabu, secrétaire administrative et animatrice du site pour la place angevine.

