Angers Elle s'appelait Romane et sa maman l'a tuée

Le difficile procès de la mère infanticide de Trélazé a commencé ce lundi devant la cour d'assises de Maine-et-Loire.

Cette première journée a été consacrée à la personnalité cette jeune femme qui aura 30 ans dans quelques jours et qui, le 8 juillet 2015, avait accouché seule d'une petite fille dans la cave de son immeuble, l'avait étranglée avec une ceinture de robe et l'avait placée dans un sac-poubelle.

Des voisins inquiets des traces de sang dans l'escalier avaient donné l'alerte. Les policiers avaient retrouvé le sac, parmi les ordures, dans un conteneur enterré voisin.

En ce premier jour du procès, l'heure n'est plus au déni. Hier, la jeune femme reconnaissait tout et s'expliquait sans mystère : elle a ainsi dit avoir « eu peur de ne pas savoir s'en occuper (du bébé) » et « n'avoir jamais ressenti d'instinct maternel ».

