Angers Elle raconte la panique dans le parking République pendant l'incendie

Moment de panique pour trois clientes du parking République, vendredi vers 17 heures, quand le moteur d’une Volkswagen Golf a pris feu.

« Je venais d’entrer pour me garer. J’étais au deuxième sous-sol. J’ai entendu les sirènes et les messages disant qu’il fallait sortir immédiatement, raconte Hélène, habituée des lieux. On ne pouvait pas remonter au premier niveau ».

Une porte coupe-feu était fermée en haut de la rampe et une voiture était à l’arrêt dans la montée. Hélène s’est donc stationnée et s’est dirigée vers une sortie piétonne.

« Tout était fermé. J’ai essayé toutes les sorties possibles. Je les connais bien. On avait beau appuyer sur les barres, rien ne s’ouvrait. On était trois femmes. Le réseau ne passait pas pour nos téléphones. On a tambouriné longtemps, peut-être pendant dix minutes. Un particulier a fini par nous ouvrir depuis l’extérieur et on a enfin pu sortir ».

