Angers Du festival Premiers Plans au festival de Cannes

Au total, 26 cinéastes découverts à Angers ont été sélectionnés pour le festival de Cannes qui ouvre le 17 mai prochain.

Parmi ces cinéastes, trois réalisateurs sont sélectionnés avec leur premier long-métrage, dont le scénario a été développé et travaillé lors des Ateliers d’Angers : deux en compétition dans la section Un Certain Regard, Karim Moussaoui (En attendant les hirondelles) et Annarita Zambrano (Après la guerre), et un à la Semaine de la Critique, Hubert Charuel (Petit paysan).

Arnaud Desplechin, découvert à Angers en 1991 et président de Premiers plans en 2016, fera l’ouverture du festival cannois avec son nouveau film « Les fantômes d’Ismaël ».

