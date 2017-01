Angers Drame de la rue Maillé : les victimes et leurs proches font corps

Un peu plus de trois mois après l'effondrement d'un des balcons de la résidence "Le Surcouf", rue Maillé à Angers, un accident qui avait 4 morts et 14 blessés, des parents de victimes ont créé une association baptisée "Les Papillons éternels".

Sur Internet, la page Facebook consacrée à cette initiative a déjà enregistré plus de 350 soutiens.

Ce mercredi, dans l'édition d'Angers du Courrier de l'Ouest, Stéphane Courgeon, qui a perdu son fils dans ce drame, explique les trois objectifs de cette association :

- défendre les intérêts des victimes et de leurs proches

- oeuvrer "pour que de tels drames ne se reproduisent jamais"

- développer des projets de développement durable et citoyen pour "maintenir ce lien indéfectible d’amour et d’amitié avec les victimes et leurs proches".