Angers Douze jeunes Angevins ont embarqué sur la frégate Courbet

En décembre dernier, la Frégate Légère Furtive (FLF) Courbet a accueilli douze stagiaires et deux instructeurs de la Préparation Militaire Marine (PMM) d’Angers, sa ville marraine.

« Pour la seconde année consécutive, dans le cadre du jumelage qui unit la Ville d’Angers avec la Marine nationale, des collégiens et lycéens âgés de 16 à 21 ans, ont passé 3 jours à bord de la Frégate Courbet basée à Toulon et participé à des exercices en mer. Cette opportunité unique leur a offert l’occasion de découvrir ou de mieux appréhender toute une profession » explique Karine Engel, adjointe de la Ville d’Angers déléguée au devoir de mémoire et aux anciens combattants.

Cette expérience exceptionnelle a permis aux jeunes stagiaires d’embarquer pour la première fois sur un bâtiment de la Marine nationale. Ils ont ainsi pu se confronter aux réalités de la vie en mer, partager le quotidien de l’équipage et participer à des exercices militaires : tirs contre une cible remorquée par un Falcon, manœuvres en matière d’aviation ou encore des exercices incendie, etc. Certains d’entre eux ont d’ores-et-déjà exprimé le souhait de s’engager à plus long terme dans la Marine.

La Préparation Militaire Marine est une période militaire de découverte et d’initiation à la Marine nationale et à ses métiers. Ce stage, réparti pendant les week-ends de l’année scolaire, est accessible à tous les jeunes entre 16 et 21 ans. Il permet de vivre un premier contact avec la Marine et de confirmer, le cas échéant, une volonté d’engagement.