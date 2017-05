Angers Deux nouveaux patrons dans le fameux café de l'île Saint-Aubin

0

Alexandra Eliès et Thibaut Vernon ont repris le fameux café de l'île Saint-Aubin situé de l'autre côté du bac. Ils rêvent de le transformer en guinguette où déguster fritures d'éperlans et anguilles grillées.

C'est peu dire que l'ambiance a changé Au Port de l'île. Même le passeur du bac ne s'en cache pas. Thibaut et Alexandra, les nouveaux propriétaires du fonds de commerce, sont plus avenants l'ancienne patronne qui était réputée pour son caractère entier et pas toujours commode.

Ouverture du lundi au vendredi de 11 heures à 20 h 45, les samedi et dimanche de 10 heures à 20 h 45. Tel. 02 41 39 85 29.

Rencontre avec les nouveaux patrons du café de l'île Saint-Aubin dans Le Courrier de l'Ouest de ce dimanche, édition Angers