Angers Deux jeunes arrêtés pour extorsion avec violence

0

Il était presque minuit lundi soir, non loin de la place du Lycée, à Angers, quand deux garçons, l’un de 17 ans et l’autre de 18 ans, ont menacé un autre de 19 ans, à l’aide d’un couteau. Ils lui ont volé son blouson, son portefeuille et 50 €.

Mardi vers 15 heures, un jeune de 21 ans est agressé par deux garçons correspondant au même signalement, dans le quartier du Lac de Maine. Il est roué de coups. Les deux gars veulent lui voler sa sacoche et son téléphone portable. Il résiste et parvient à fuir. Mais il est blessé.

La brigade anticriminalité a pu interpeller les deux agresseurs. L’aîné était porteur d’un couteau. Il sera présenté ce vendredi après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel d’Angers. Le mineur, lui, a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de comparaître devant le juge des enfants.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.