Angers Deux Angevins sacrés champions de France de bridge

Parmi les vainqueurs, on retrouve deux Angevins licenciés du Bridge Club du Roy René : Yves Jeanneteau, trésorier du Comité d'Anjou et directeur de la société Bridge + spécialisée dans les Bridge tour, et Gilles Quéran, enseignant, écrivain et fondateur de Bridge +.

Ils se sont imposés en compagnie de Guillaume Aussudre, Bogdan Marina, Théo Guillemin et Arthur Boulin.