Angers. Deux ados braquent une boulangerie avec des armes factices

Deux adolescents ont tenté, ce vendredi, de braquer une boulangerie dans le quartier de Belle-Beille à Angers.

Il était 12 h 20 quand les deux jeunes gens sont entrés dans la boutique, cagoulés et armés de pistolets factices, et ont demandé le contenu de la caisse. Le patron et son apprenti ne se sont pas laissés faire et sont parvenus à mettre en fuite les deux malfrats.

Ils ont immédiatement contacté les services police à qui ils ont décrit avec précision leurs agresseurs. Les autorités ont rapidement quadrillé le secteur et sont parvenues à les appréhender quelques minutes plus tard dans des rues adjacentes.

Les deux braqueurs, âgés de 13 et 15 ans et déjà très défavorablement connu de la justice, ont été placés en garde à vue. L'enquête est en cours.