Angers Des milliers d'armoires techniques dans la ville

Ils pullulent, ils gangrènent, ils s’agrippent partout sur la voie publique. Pas une rue n’est épargnée. Qu’elle soit piétonne ou non. Qu’elle soit bordée de bâtiments classés ou non. Que les artères aient été rénovées ou non. Ils s’imposent en solitaire ou en meute. Noir, gris, marron, beige, blanc. A double porte, large ou étroit. Nous les appellerons les coffres. Ils nous permettent de faire entrer la modernité dans nos maisons. Selon la mairie, plusieurs milliers d’armoires, coffrets techniques et coffres divers occupent le domaine public communal entre tous les gestionnaires de réseaux divers : fibre optique, téléphone, électricité, gaz et bien d’autres services ( courriers et des colis). La création d'un secteur sauvegardé devrait changer les règles et limiter la pollution visuelle.

