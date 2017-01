Angers Des idées de sorties pour ce samedi

0

- Théâtre. « Ma femme s’appelle Maurice », par la Compagnie Les Noeils, au théâtre Chanzy, à 20 heures. De 8 € à 12 €.

- Humour. « C’est moi la plus belge » : spectacle de Nawell Madani, au Centre de Congrès, à 20 heures. 38 €.

- Danse. « Mouvement sur mouvement », par Noé Soulier, au théâtre Le Quai, à 17 heures. De 8 € à 25 €.

- Musique. Concert de Frustration + Le Prince Harry, au Chabada, à 20 h 30. 15 €.

- Comédie musicale. « Les Tontons trinqueurs », par l’association Rouge Cœur, à la salle Claude-Chabrol, à 20 h 15. 8 € et 12 € (au profit de la lutte contre les maladies rares, Les Copains d’Elsa). Résa : 06 10 38 52 37.

Et aussi :

· 10 heures à 19 heures. Vide-dressing, organisé par Confluences Créatives : ateliers créatifs, stands beauté, pâtisseries et salon de thé, dans les Salons Curnonsky, rue du Parvis-Saint-Maurice, derrière La Poste Ralliement. Entrée gratuite.

· 10 h 30. Conférence « Esclavages et colonisation », par Jean-François Charreau, professeur de lettres, à l’Institut municipal, 9, rue du Musée, à Angers. Gratuit.

· 14 heures. Atelier « illustration de couvertures de livres en carton », à La Marge, 7, rue de Frémur, à Angers. Gratuit.

· 14 h 30. Café lecture, à la bibliothèque de Belle-Beille, 5, rue Eugénie-Mansion, à Angers. Gratuit.

· 15 heures et 16 heures. Visite guidée du trésor de la cathédrale, rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Gratuit. Résa : 02 41 23 50 00.

· 21 heures. Scène ouverte, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.