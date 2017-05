Angers Des idées de sorties pour ce samedi

0

- Musique. Rencontre avec la Palestine : concert de Titi Robin & Les Talents d’Al Kamandjati, au théâtre Le Quai, à 20 h 30. De 8 € à 25 €.

- Musique. « Le Son des lycées » : avec des groupes de lycéens de J.-du-Bellay, H.-Bergson, Chevrollier, Le Fresne, J.-Bodin et Duplessis-Mornay (Saumur), au Chabada, de 18 h 30 à 21 heures. Gratuit.

- Théâtre. « La Nuit des rois », par la Compagnie Trou de mémoire, au théâtre du Champ de Bataille, à 20 h 30. De 5 € à 10 €. Résa : 02 41 72 00 94.

Et aussi :

· 11 heures à 18 heures. Fête du jeu : grand circuit de voiture, jeux de société, jeux en bois, jeux traditionnels, sur l’esplanace du centre Jean-Vilar, la Roseraie, à Angers. Gratuit. Restauration sur place.

· 14 heures. Atelier « illustration de couvertures de livres en carton », à La Marge, 7, rue de Frémur, à Angers. Gratuit.

· 14 h 30 à 17 h 30. « Le Costa Rica » : rencontre avec Eric Gay, qui partagera sa passion pour son pays d’adoption, à la librairie Itinérances, 62, rue Baudrière, à Angers. Réservations et contact : 02 41 77 36 47.

· 15 heures. Visite handicap visuel « Les chefs d’œuvre du musée », aborder les œuvres de manière sensitive, au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €. Réservations : 02 41 05 38 38.