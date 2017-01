Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Cinéma. Dernier jour du Festival Premiers plans. Le programme en cliquant ici.

- Théâtre. « Le Démon de midi », par 109Cie, au théâtre de la Comédie, à 20 h 30. 16 €. Résa : 06 60 42 76 51.

Et aussi :

· 10 heures à 19 heures. Salon du véhicule de loisirs, au parc des expositions, à Angers. 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Parking gratuit.

· 15 heures. Bœuf blues, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.

· 15 h 30. Visite commentée nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collections des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.