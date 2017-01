Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Cinéma. De nombreuses projections dans le cadre du festival Premiers Plans. Tout le programme sur www.premiersplans.org

- Théâtre. « Je préfère qu'on reste amis », par la Compagnie du Fauteuil Rouge, au Restau-Théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 15 € et 12 €. Résa : 06 17 52 60 65.

- Musique. Concert des Petits Chanteurs de la Cité et du Chœur du Haut Anjou, accompagnés par l'Orchestre symphonique Scènefonia, en l'église Saint-Laud, à 16 h 30.

- Musique/vidéo. « Clips d'ici » : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2016, au Joker's Pub, 32, rue Saint-Laud, de 18 heures à 20 heures. Gratuit.

Et aussi :

· 15 heures. Bœuf blues, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.

· 15 h 30. Visite commentée nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collections des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.