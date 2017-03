Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Humour. « Crédit Photos : François Darmigny » : spectacle de Gaspard Proust, au Centre de Congrès, à 18 heures. De 30 € à 40 €.

- Théâtre. « Si c’était à refaire », de Laurent Ruquier, par la Compagnie du Fauteuil Rouge, au Restau-Théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 15 €. Résa : 06 17 52 60 65.

Et aussi :

· 10 h 30, 14 h 30 et 17 heures. Cirque Medrano, sous chapiteau, à l’hippodrome d’Angers, chemin de la Chabolais. Résa : points de vente habituels.

· 15 h 30. Visite commentée « Les dessous cachés des œuvres », au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 h 30. Visite commentée Nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collections des musées d’Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.