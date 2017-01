Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Théâtre/Musique. « Méditations », par l’ONPL, sous la direction de Pascal Rophé, au Centre de Congrès, à 17 heures. De 10 € à 32 €.

- One woman show. « Leïla vous met en boîte », par la Compagnie du Fauteuil Rouge, au Restau-théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 12 € et 15 €. Résa : 06 17 52 60 65.

- Le YouTubeur Jeremstar de 15 heures à 18 heures à Espace Anjou à la rencontre de ses fans. Gratuit.

Et aussi :

· L'ouverture des commerces en centre-ville et à Espace Anjou à l'occasion des soldes

· 10 h 45. « Conte-moi les petits et les grands », découvrir les œuvres en s’amusant, pour les 2-4 ans, à la Galerie David-d’Angers, 33 bis, rue Toussaint, à Angers. 5 € et 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans (accompagné d’un adulte). Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 heures. Bœuf blues, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.

· 15 h 30. « Des fourmis dans les jambes », à partir de 4 ans, au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans. Résa : 02 41 05 38 38.