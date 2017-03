Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- One man show. « A travers champs… » : spectacle de Paulo, au Centre de Congrès, à 15 heures. 28 €.

- Théâtre. « Je préfère qu'on reste amis », de Laurent Ruquier, par la Compagnie du Fauteuil Rouge, au Restau-Théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 15 €. Résa : 06 17 52 60 65.

- Musique. Anacréon : récital de clavecin de Justin Taylor, en la chapelle du Prieuré Saint-Augustin, à 16 heures. De 5 € à 18 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Et aussi :

· 10 h 45. « Conte-moi les petits et les grands », pour les 2-4 ans, à la Galerie David-d'Angers. 5 € et 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés d'un adulte. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 h 30. Visite commentée Nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collection des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.