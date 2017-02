Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Musique. « Passions », par l'Orchestre national des Pays de la Loire, sous la direction d'Antoni Wit, au Centre de Congrès, à 17 heures. De 10 € à 32 €.

- Théâtre. « Bonne année toi-même », par la Compagnie du Fauteuil rouge, au Restau-théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 12 € et 15 €. Résa : 06 17 52 60 65.

Et aussi :

· 10 h 45. « Conte-moi les petits et les grands », pour les 2-4 ans, à la Galerie David-d'Angers, à Angers. 5 € et 4 €, l'enfant doit être accompagné d'un adulte. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 heures. Bœuf blues, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.

· 15 h 30. Visite commentée nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collections des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 h 30. Visite en famille Art contemporain, avec un médiateur, à partir de 4 ans, au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €, gratuit pour les moins de 7 ans. Résa : 02 41 05 38 38.