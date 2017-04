Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Musique. « Les Noces de Figaro », par Angers Nantes Opéra, au Grand Théâtre, à 14 h 30. De 10 € à 60 €.

- Cirque. « La Femme de trop », par la Compagnie Marcel et ses drôles de femmes, à partir de 7 ans, au théâtre Le Quai, à 16 heures. De 8 € à 25 €.

- Cirque. « Le Cirque poussière », par la Compagnie La Faux populaire/Le Mort aux dents, à partir de 7 ans, sous chapiteau, au théâtre Le Quai, à 18 heures. De 5 € à 16 €.

- Cirque. « Marathon », par Sébastien Wojdan/Galapiat Cirque, à partir de 6 ans, au théâtre Le Quai, à 21 heures. De 5 € à 16 €.

- Cirque. « Attached », par Tiger Circus, à partir de 6 ans, au théâtre Le Quai, à 19 h 30. De 5 € à 16 €.

- Théâtre. « La Vraie princesse », par la Compagnie Piment Langue d'oiseau, à partir de 3 ans, au théâtre du Champ de Bataille, à 11 heures et à 16 h 30. De 5 € à 8 €.

- Théâtre. « Bonne année, toi-même », par la Compagnie du Fauteuil Rouge, au Restau-Théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. Résa : 06 17 52 60 65.

- Vide-greniers. Organisé par l'Association de protection animale « Un cœur sans toit » : vide-greniers, sur le parking Géant Espace Anjou, avenue Montaigne, de 9 heures à 19 heures. Vente au profit des animaux pris en charge par l'association.

Et aussi :

· 10 h 30. « Princesses et chevaliers », pour les 4-6 ans, l'enfant peut venir déguisé s'il le souhaite, au musée des Beaux-Arts, à Angers. Gratuit. Résa : 02 41 05 38 38.

· 10 h 45. « Je découvre la peinture », pour les 2-4 ans, au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €, gratuit pour les enfants. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 h 30. Visite commentée « Chefs-d'œuvre », visite du fleuron des peintures et des sculptures, au musée des Beaux-Arts, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.

· 15 h 30. Visite commentée Nouvelles acquisitions/arthothèque Regards croisés/collection des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.