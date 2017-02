Angers Des idées de sorties pour ce dimanche

0

- Musique. « Flammes de magiciennes », par l'ensemble Amarillis, au Grand Théâtre, à 17 heures. De 10 € à 32 €.

- Théâtre. « Moi d'Artagnan », par la Compagnie ATEtc, au théâtre de La Comédie, 1, rue Cordelle, à 16 heures. Résa : 02 41 87 24 24.

- Théâtre. « Je préfère qu'on reste amis », de Laurent Ruquier, au Restau-Théâtre, 14, rue Garnier, à 17 h 30. 15 €. Résa : 06 17 52 60 65.

- Antiquités. Brocante du château, rue Toussaint, place Saint-Eloi, place Kennedy, de 8 heures à 18 heures.

Et aussi :

· 10 h 30. « Dans les coulisses du musée Pincé » : visite en compagnie d'un conservateur ou d'un médiateur culturel, au musée Pincé, 32, rue Lenepveu, à Angers. 5 € et 4 €.

· 15 heures. Bœuf blues, au bar Le Challenge, 12, place Mendès-France, à Angers. Gratuit.

· 15 h 30. Visite commentée nouvelles acquisitions/artothèque Regards croisés/collections des musées d'Angers, au musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à Angers. 5 € et 4 €. Résa : 02 41 05 38 38.