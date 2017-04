Angers Des conseils pour préserver sa mémoire aux Mardis de la santé du CHU

Comment préserver sa mémoire ? Le Dr Frédérique Etcharry-Bouyx donnera quelques pistes demain lors des Mardis de la santé du CHU.

Des conseils utiles à l’heure où Alzheimer est dans tous les esprits.

Extrait de l'interview du Dr Frédérique Etcharry-Bouyx, à lire dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi :

Est-il utile d’exercer sa mémoire ?

Dr Frédérique Etcharry-Bouyx : « Le cerveau n’est pas un muscle. Ce n’est pas en apprenant par cœur des poèmes ou des listes de mots que vous développez votre mémoire. Il faut l’entraîner de façon plus interactive. Vous faites travailler bien plus de régions de votre cerveau en préparant par exemple un voyage. Il faut faire des connexions et se servir des différentes façons de retenir une information. Encore faut-il avoir une bonne connaissance de sa propre mémoire ».