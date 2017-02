Angers Des armes anciennes et des sabres rares aux enchères

0

L’Hôtel des ventes du Maine, à Angers, organise mardi 21 février une vente d’armes anciennes.

On y verra notamment deux sabres russes de sapeurs du Génie, datant de 1882. Et surtout, plus ancien encore, un sabre de hussard du Premier Empire.

Les collectionneurs ou simples amateurs d'objets anciens pourront aussi acquérir des épées de combat du XVIIe siècle, un épée médiévale ou des armes de chasse plus contemporaines. Des soldats de plomb et des Dinky Toys seront exposés.

La vente se fera en direct sur internet (sur interencheres.com).

Chacun peut venir voir les 220 lots, lundi 20 février de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, et mardi 21 février de 9 heures à 11 heures, rue du Maine à Angers. La vente aura lieu mardi 21 février à 14 heures.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers, de ce jeudi.