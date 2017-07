Angers Décès de Jeanne Moreau : "L’amie d’Angers s’en est allée"

0

Les réactions sont nombreuses à Angers, après la disparition de l'actrice Jeanne Moreau, retrouvée morte ce matin à son domicile parisien.



Christophe Béchu, maire d'Angers : « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris ce matin le décès de Jeanne MOREAU. Le lien qui unissait cette immense actrice à Angers et aux Angevins était particulièrement fort.

Marraine du Festival Premiers Plans, elle en fut Présidente du jury en 2003.

Elle a toujours apporté son soutien aux jeunes cinéastes. Elle a créé Les Ateliers d’Angers, un lieu de formation et rencontres. Elle revenait régulièrement dans notre ville pour perpétuer son engagement auprès de jeunes réalisateurs européens. Une initiative qui l’emplissait de fierté et la comblait au-delà des nombreuses récompenses qui ont couronné son éblouissante carrière. Elle a transmis aux jeunes générations un legs de cinéma sans nulle mesure.

C’est une amie que nous perdons ce matin. »



Alain Fouquet, adjoit à la culture : « Notre ville pleure une amie.

Sa voix ensorcelante, sa séduction troublante et sa personnalité unique vont manquer à Angers. La comédienne, chanteuse, actrice et réalisatrice nous a quittés ce lundi matin. Elle avait inscrit son nom au panthéon du cinéma en collaborant avec les plus grands, de Louis Malle à François Truffaut, en passan par Luis Buñel, Orson Welles, Elia Kazan ou encore Rainer Werner Fassbinder.

C’est sous les traits de Catherine, qu’elle interprète dans Jules et Jim, qu’elle nous sourit sur la façade du Cinéma Les 400 Coups à Angers. Elle était profondément attachée à notre ville, au festival de cinéma Premiers Plans et aux Ateliers d’Angers où elle transmettait sa passion aux jeunes cinéastes européens. La 13e édition des Ateliers, du 23 au 30 août prochains, est endeuillée par cette perte inconsolable. »

