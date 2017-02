Angers. Célébration des 100 ans de la naissance du père Joseph Wresinski

0

Le 12 février 2017 marquera le centenaire de la naissance de Joseph Wresinski, fondateur angevin du mouvement ATD Quart Monde, fer de lance international de la lutte contre la misère. Des évènements seront organisés sur Angers les samedi 11 et dimanche 12 février parmi lesquels une marche, une conférence et une pièce de théâtre.

Une cérémonie officielle aura également lieu le dimanche 12 février à partir de 12h30 à l’Hôtel de Ville d’Angers, en présence de la famille du Père Wresinski et de Claire Hedon, présidente d’ATD Quart Monde France.

Joseph Wresinski est né le 12 février 1917 à Angers, dans une famille très pauvre. Devenu prêtre, son engagement constant auprès des plus démunis prendra corps avec la création en 1957 du mouvement ATD (« Aide à Toute Détresse »). Présent dans 32 pays répartis sur les 5 continents, le mouvement ATD Quart Monde a vu son sigle évoluer en 2009 en « Agir Tous pour la Dignité ».

« Le père Joseph Wresinski était un modèle, un être généreux et engagé. Il a fait preuve d’un courage exemplaire en s’attachant tout au long de sa vie à redonner de la dignité aux plus démunis. La Ville d’Angers est heureuse de pouvoir lui rendre hommage les 11 et 12 février prochains », explique Françoise Le Goff, adjointe aux solidarités actives de la Ville d’Angers.

