Angers Brico Sud va baisser pavillon

Son père avait eu une inspiration lumineuse. Lui avait quatre ans, on était en 1973. Menuisier de formation, Jean-Paul Robin avait eu cette idée simple de créer deux moyennes surfaces du bricolage à Angers, l’une au nord de la ville et l’autre au sud. Ainsi sont nés Brico Nord, rue de la Chalouère, et Brico Sud, boulevard de Strasbourg, deux artères qui étaient alors en périphérie de la ville.

Quand Jean-Paul Robin et son épouse Armelle ont passé la main à leur fils Eric en 1999, après s’être séparé de Brico Nord, Brico Sud fonctionnait parfaitement. Sur 250 m2, le magasin de bricolage proposait 3 500 références ainsi que les services de découpe de bois et de verre, la location et la réparation de matériel, l’affûtage, la gravure et la copie de clés. Le chiffre d’affaires permettait de faire vivre trois personnes.

Aujourd’hui, il ne permet plus de faire vivre personne. « Je gagne moins d’un SMIC pour 70 heures par semaine. Je n’arrive plus à joindre les deux bouts alors je dis stop même si ça me fait très mal au cœur », dit à regret Eric Dubois.

