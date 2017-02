Angers. Bientôt une course du végétal entre Terra Botanica et L'Atoll

Le Parc touristique Terra Botanica d’Angers et L’Atoll à Beaucouzé, ont décidé d’unir leurs forces et leur image, pour organiser la première course du végétal le dimanche 23 avril prochain.

Le départ sera donné au milieu des fleurs de Terra Botanica pour une arrivée spectaculaire au cœur de L’Atoll.

L’occasion pour petits et grands, amateurs de foulées matinales ou de randonnées familiales, de découvrir un parcours inédit, sur 8 et 10 kms, à la fois urbain et champêtre, pour le plus grand bien-être de tous.

Née de la volonté des deux sites de se rapprocher durablement, l’idée de la course autour du bien-être et du végétal a semblé naturelle aux deux directeurs : « Nous avons voulu nous rapprocher autour de valeurs communes, que sont l’écologie, le développement durable et la place du végétal dans nos sociétés. L’idée d’une course et d’une randonnée ouverte à tous, à la fois familiale et sportive a germé naturellement»,explique Amaury Bironneau, directeur de L’Atoll.

Sur un parcours inédit et peu connu, de 10 kms pour les coureurs et de 8 kms pour les randonneurs, l’association « La Trace » de Cantenay Epinard a balisé, en concertation avec les villes d’Angers, d’Avrillé et de Beaucouzé, un parcours résolument attractif : « La volonté de Terra Botanica et de L’Atoll est de proposer aux amateurs de courses et aux familles, quelque chose de simple mais d’inédit, avec des animations organisées le long d’un parcours que très peu de gens connaissent. Pour nous c’est une nouvelle aventure que nous allons vivre avec passion, dans un cadre exceptionnel », confie avec enthousiasme Yvon Prézelin, Président et également organisateur du Trail des Ragondins.