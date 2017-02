Angers. Avec Food'Angers, vins et gastronomie ne font qu'un.

0

La première édition de Food’Angers, du 3 au 11 février, propose d’accorder vins de Loire et gastronomie angevine.

L’événement Food’Angers installé par la ville et dédié au grand public se déroulera parallèlement à six salons professionnels.

Incontournable, le salon des vins de Loire se tiendra du 5 au 7 février au parc des expositions. Il s’agira de la 31e édition. 250 exposants y sont attendus.

A ses côtés, se tiennent la Levée de la Loire (157 vignerons bio) et le salon Demeter (71 vignerons en biodynamie).

Le centre-ville n’est pas en reste avec trois salons de vins bio, en biodynamie ou naturels : le salon Saint-Jean aux Greniers Saint-Jean et à l’hôpital Saint-Jean (4 et 5 février), les Anonymes aux salons Curnonsky (5 février) et les Pénitentes (4 et 5 février) à l’hôtel des Pénitentes.

Plus d'infos sur www.foodangers.fr