Angers. Avant son concert jeudi 18 mai au Chabada, le groupe Archimède se confie

En tournée depuis un mois, le groupe lavallois Archimède revient au Chabada à Angers jeudi 18 mai avec un quatrième album qu’il a baptisé « Méhari ».

Nicolas, chanteur, raconte, dans un entretien à paraître mardi 16 mai dans Le Courrier de l'Ouest (édition d'Angers) comment le disque a vu le jour. Extraits.

« Mehari»., « C’est un disque qu’on a voulu rafraîchissant à l’image de cette petite voiture sans prétention mais très recherchée qu’on croise sur les plages. »

« Certains de nos morceaux sont, en creux, très mordants comme « Je singe le Monkey » ou « Rue de la joie » qui ont un côté désabusé. Plus on avance avec mon frère (Fred), plus on a envie de raconter les vies des gens qui nous entourent ».

« On a commencé à bosser dessus (l'album « Méhari») après les attentats de novembre 2015. Du coup, on a voulu un album joyeux, pas comme un remède mais comme une occasion de se purger de son chagrin. Si on arrive simplement à apporter de la fraîcheur et du bonheur aux gens, c’est une victoire ».

Archimède sera en concert jeudi à 20 h 30 au Chabada (1er partie : Telegram). Tarifs : 10 à 18 €.